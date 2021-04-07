全球半導體大缺貨，尤其以8吋晶圓產能最為吃緊，市場傳聞8吋晶圓代工報價翻至1000美元，較業界高出4成報價，更創10年來新高紀錄。不過，資深半導體分析師陸行之在臉書表示，「不要被這1000美元嚇到」，不同晶圓製程節點價格會有落差，是不是超乎市場行情，需要更多資料才能得知。

據《經濟日報》指出，近期有一批0.13微米的8吋晶圓產能競標，最終每片以1000美元得標，遠超乎市場行情。台積電8吋晶圓產能報價大約落在600~800美元，世界先進約落在400~600美元。這次缺貨主要是以車用半導體、微控制器（MCU）、電源管理IC、面板驅動IC或是利基產品等為主，這跟去年疫情導致各大廠商縮減生產線，卻在面對遠端需求發燒、下半年經濟強勁復甦帶動需求有關。

各大車廠晶片缺貨，導致多條生產線受阻而停擺，美日歐還透過台灣政府，希望能台灣的晶圓代工廠能擴大生產，經濟部與國發會找來包括台積電、聯電、力積電以及世界先進等晶圓代工大廠，最終達成共識、3項方法，全力配合擴增車用晶片產能。

報導提到，ICinsight數據顯示，2014年至2020年不區分8吋或12吋晶圓代工報價僅中芯國際下滑，去年每片晶圓均價為684美元，這次0.13微米8吋產能得標價1000美元，則是創近10年最高。

陸行之表示，「不要被這1000美元嚇到」，為何用8 吋平均單價684美元或600~700美元跟8 吋先進0.13微米1000美元來比，8 吋平均單價是何種製程也沒說明。陸行之指出，世界先進以及華虹半導體下半年 8 吋平均單價約 450 美元平均製程在 0.25~0.28微米，中間還跳過 0.18、0.15微米2個世代，到 0.13微米。

以平均每個世代價格差 20%~30% 計算，0.13微米合理價格應該在 800 美元上下 10%，幾百片單喊價到每片1000 美元晶圓代工價格，其實也不算過分，可能比一些 super hot lot 還便宜，除非文章提到0.13微米平均單價落在600~700 美元，這筆報價已經飆至1000美元，這樣就有些恐怖了。

(中時新聞網)