民眾好奇坊間常見的燙睫毛產品或服務，究竟在國內合法嗎？食藥署表示，台灣未核准任何燙睫毛的產品。燙髮劑僅限用於頭髮，避免使用於頭髮以外之部位，以免危害健康。請民眾切勿選購燙睫液產品、接受美容業者之燙睫毛服務，或者自行將燙髮劑用於燙睫毛。

食藥署解釋，燙髮劑是屬特定用途化粧品，應通過查驗登記核准後始得製造及輸入販售，依據化粧品衛生安全管理法之規定，業者未經許可擅自製造及輸入販售特定用途化粧品，涉違反化粧品衛生安全管理法第5條，依同法第23條處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

情節重大者，食藥署說，並得處1個月以上、1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或者撤銷或廢止該化粧品之登錄或許可證。違規產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，且應即通知販賣業者，並於主管機關所定期限內回收市售違規產品，違規則應沒入銷毀之。

食藥署提醒，企業經營者應遵守我國相關法定之規範，並善盡保障國人安全之貴任，以免觸法受罰；同時提醒民眾，選購燙髮劑時應檢視其標示是否完整清楚，切勿購買來源不明或標示不清之產品使用，而使用時應確實遵照說明書之使用方法及注意事項之指示，避免使用於頭髮以外之部位，以免危害自身健康安全。

(工商 )