偶像劇女神周曉涵出道剛滿15週年，日前她於社群平台分享美照，照片中她穿身V白色洋裝，澎潤的兩頰透出白皙的光澤感，好膚質完全看不出歲月痕跡。她得意表示，為了讓臉保有滿滿膠原蛋白，除了少吃甜食、有空就泡溫泉，也挑選保濕、修護效果保養品，上妝前也都會敷面膜，無時無刻勤保養。

周曉涵透露，20幾歲時只注重美白，反而讓臉上多了很多粉刺、痘痘，她回想，過去曾用網路討論度高的保養品，拍廣告前一天擦精華液和面膜，結果隔天無法上妝還起屑，不僅影響工作外，還差點斬斷桃花，「有次工作拍完後，想說可以用美美的妝跟心儀對象約會，沒想到約會結束回家後，照鏡子才發現大脫妝、又嚴重浮粉，當下真的覺得糗到不行耶！」

周曉涵邁入3字頭後，才開始懂得挑選適合自己的保養品，讓膚況穩定下來。這回接下第一支保養品代言，她笑說「終於證明自己會保養」，為了用最好狀態拍攝廣告，當天周曉涵邊敷面膜邊走進攝影棚，差點嚇到工作人員，而廠商讚她膚質好、希望她用淡妝樣子更好看，讓她相當開心。

周曉涵認為保養需由內而外，更自己發明「3不原則」，飲食方面少吃甜食跟油炸物，避免出油、冒痘跟老化。在運動方面，除了做瑜伽或跳有氧外，她特別喜歡泡溫泉或岩盤浴，幫助自己排汗，來代謝掉體內的毒素。而保養品的挑選上，她會選擇保濕但質地不過於黏膩的產品，讓肌膚維持在剛剛好的狀態，更表示有時會讓肌膚來個「斷食」，連續一週都只用化妝水，不給肌膚過多的負擔。

周曉涵透露，過去曾因為用錯保養品，差點嚇跑桃花。（品牌提供）

(中時 )