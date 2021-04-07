宗教或節慶活動燃放鞭炮、煙火引發不少民怨，為表重視，嘉義縣政府提案修改實施多年的「爆竹煙火施放管制自治條例」，規定晚間10點到上午6點前不得施放，盼同時兼顧民俗與環保。

嘉縣消防局在縣議會第19屆第13、14次臨時會中正式提案，修正嘉義縣爆竹煙火施放制自治條例第5條，將不得施放爆炸音類、摔炮類的一般爆竹煙火時間，由現行每日上午6點前及每日下午11點後，修正為每日上午6點前，每日下午10點後不得施放，同時把飛行類、升空類煙火明文納入列管，不過年節或每年特殊節慶經縣府公告日期不受限制。

消防局副局長蔡建安指出，考慮到民眾睡眠品質和空汙疑慮，這次將管制時間提前1小時到晚間10點，另鑑於時而傳出飛行類或升空類煙火亂飛傷人事件，修正條文也把特定煙火種類列出來，目前修正草案已通過一讀，待三讀通過，依法定程序公告後新制就會上路，不過還是會以勸導為先，規勸不聽才開罰。

去年就曾在議會提案建議修法的縣議員林緗亭說，嘉縣、市是共同生活圈，但嘉市爆竹煙火施放管制自治條例規訂上午6點前和晚上10點後禁止施放爆竹煙火，且早已實施多年，嘉縣早該跟進，現看到縣府提案修正，感謝縣長翁章梁從善如流，回應民意。

(中時 )