台鐵408次太魯閣號2日發生出軌事故，造成50人死亡，總統蔡英文今天（7日）在民進黨中常會前發表談話，強調台鐵的改革勢在必行、政府責無旁貸，並提出「徹底解決台鐵組織文化」、「努力解決台鐵長期虧損」、「台鐵經營模式」3大改革方向。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這就是傳說中的「小英領導風格」嗎？既沒任何具體改革行動，也沒任何感動人心的言語，還悍然要大家不必懷疑政府改革的決心；他預言，太魯閣號事故後，蔡政府的民調，會比他想像的差很多。

蔡英文今天指出，目前最首要的工作就是，徹底解決台鐵的組織文化的問題，必須強化台鐵內部組織功能的調整，例如加強台鐵運工機電4大系統的橫向整合功能、改變層層上報，再層層下達的處理模式，讓區域內的問題可以在區域內解決，提升台鐵管理的效率和安全性。蔡英文表示，一定要全面檢討，革新台鐵的組織文化、管理和安全組織問題不解決，營運模式再怎麼調整都無法滿足社會期待。

游盈隆在臉書指出，身兼黨主席的總統蔡英文今天在民進黨中常會，針對台鐵太魯閣號重大交通事故發表談話。他有3個立即的感覺：

第一，對一般人而言，這是一篇很抽象的、冰冷的、象牙塔式的台鐵改革宣言，比如所謂「徹底解決台鐵組織文化問題」，到底是指什麼？誰來解決？如何解決？何時可以徹底解決？通通都沒答案。

第二、蔡英文這篇宣言在任何時間點發表都可以，不論是2018普悠瑪事件、2021太魯閣號事件或未來任何事故發生時。也就是說，這篇宣言缺乏時間脈絡或「去脈絡化」，和太魯閣號重大傷亡事故不必然扯得上關係。

第三、稱台鐵造成這個慘劇的唯一原因，這樣公平嗎？將複雜問題過度簡單化，指所有問題都是台鐵的問題，執政黨沒問題、總統府沒問題、行政院沒問題、交通部沒問題，大家都沒問題，只有台鐵有問題。台鐵當然有該檢討的地方，但完全抹煞台鐵數十年來的貢獻，台鐵員工情何以堪？

游盈隆點出，蔡總統身兼黨主席，在發生這麼重大傷亡的時刻，既沒拿出任何具體改革行動，也沒任何感動人心的言語，還悍然要大家不必懷疑政府改革的決心，不是強勢過頭了嗎？不是緣木求魚嗎？游盈隆透露，3天前有一個優秀的年輕學者問他：「這次重大事故會對蔡政府民意支持度有大影響嗎？」他回說：「需看後續發展」。他所說的「後續發展」，就是蔡政府處理這件事的態度和表現；如今看來，比他想像的差很多。

這就是傳說中的「小英領導風格」嗎？ ——————- 今天蔡英文總統兼黨主席在民進黨中常會，針對台鐵太魯閣號0402重大交通事故發表談話。我有三個立即的感覺。 第一，對一般人而言，這是一篇很抽象的、冰冷的、象牙塔式的台鐵改革宣言；例如，所... 由游盈隆發佈於 2021年4月7日 星期三

(中時新聞網)