立法院財政委員會朝野協商今(7日)決議，房地合一稅2.0施行日期設定為今年7月1日，法案後續將送入二讀程序，最快下周三讀通過，房產專家分析，投資人大多會提前獲利了結，預估上半年交易量將大幅增加，至於賣方價格底線應該就是寧可少賺一點，很難會大跌。

財委會3月底初審通過房地合一稅2.0的相關法案，將回溯至2016年後取得房地、預售屋一併納入房地合一2.0，新法上路後，持有2年內出售房地將課45%的稅，持有房地2-5年出售課35%的稅，至於生效日，經過今日協商，決議訂為今年7月1日，大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，因為修法的內容已經公布有一段時間，雖然在去年房市很熱時有大量熱錢湧進預售屋市場，但從今年第1季房市交易量大增可以看出，已經有投資人提前獲利了結，距離新法上路只剩下3個月的時間，預期上半年交易量應會持續增加。

至於大家最關心的房價問題，住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨說，房地合一稅是所得稅，也就是有賺才課稅，因此在最後3個月，賣方的底線會是在獲利與稅之間取得平衡，賣方寧可少賺也不至於賠售，屋主是有可能少賺一點以換取成交，不過，價格頂多上下震盪，很難出現大跌的情況。

屋比房屋總監陳傑鳴也表示，這波政府一連串打炒房，讓投資客心態出現鬆動，不僅使預售屋轉售賣壓增加，也讓先前想買但追價追不到的情形大幅減少，估計房地合一2.0新法上路前這3個月，房市交易量有機會持續攀升，價格則以平盤小漲可能性居大。

(中時新聞網)