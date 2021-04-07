富邦悍將今天宣布宣布簽下33歲的多明尼加籍野手紐那斯（Eduardo Núñez），成為富邦悍將隊史首名洋砲，他有11年大聯盟資歷，還曾效力過洋基、紅襪等隊，顯赫成績願意來台灣尋找舞台，總教練洪一中點出台灣防疫好、薪資提升，或許是洋將點頭的原因。
紐那斯在大聯盟內、外野兼修，尤其除了一壘、捕手以外其他守備位置都守過，大聯盟累計858場出賽，有776支安打、58轟，生涯打擊率2成76，且去年還在大都會隊出賽，實力不容小覷。
不過紐那斯預計4月底才來台，加上隔離、訓練，可能要到下半季才會出賽，洪總表示暫時沒有安排他要守哪個位置，「要先等他來再看，來了之後也要看到時球隊的狀況，說不定到時內野很好、外野很爛也說不定。」
近幾年有不少大聯盟資歷的洋將選擇來台發展，一個比一個大咖，洪總認為有2點原因，「可能台灣防疫很好，讓洋將來台意願高，畢竟台灣安全啊，而且台灣薪資也不錯了，他們也會好奇台灣環境如何吧，我在猜啦。」
(中時 )
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