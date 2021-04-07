正義嬸說，家裡僅存10支正義伯製作的耳扒，將好好保存。（劉秀芬攝）

台南後壁區兩美理髮店耳扒製作師傅許正義3月29日早上因跌倒傷重不治，享壽81歲，家屬悲痛萬分，親友得知消息都十分驚訝、惋惜，許家4月7日舉行告別式，區長翁振祥、前區長魏文貴、市議員李宗翰等人前往弔唁，不少地方人士也到場表達哀弔。

許正義是耳扒工藝達人，製作技術傳承三代，「父親將耳扒製作當作一生的志業」，許正義的兒子許文飄說，因為製作耳扒太辛苦了，父親不要求他們要傳承技藝，但他們這一輩雖然從小看著父親製作耳扒，略懂一二，但要獨立製作，還是不行，尤其是綁鵝毛的技術，只有父親才做得好。

許正義去年曾說，家裡剩下的鵝毛做完就要休息，不少民眾趕忙訂購。許文飄說，父親除了吃飯睡覺，幾乎整日都在製作耳扒，有時半夜3點就起床工作，出門旅遊還帶著未完成品去趕工。

正義嬸趙鳳鶯說，要靠製作耳扒大富大貴是不可能，只能求溫飽，但許正義製作的耳扒品質好，因此很多客人重複訂購，買了很多耳扒去送人，很多客人也變成好朋友。

後壁無米樂稻米促進會總幹事張美雪說，正義伯不但是工藝達人，對地方公益也不遺餘力，每當有政府單位參觀社區，正義伯總是自費贈送貴賓耳扒，希望讓大家對後壁地方特色留下深刻印象，帶動地方觀光。

一生只專注一件事，正義伯製作耳扒一甲子，數量超過數十萬隻，現在許家僅存10支耳扒，正義嬸說，這僅存的10支耳扒將好好保存，也希望兒子能將技藝傳承下去，許文飄也說，他會慢慢學習製作，希望能保留傳承父親的手藝。

(中時 )