富商翁茂鍾引發的司法醜聞，法務部今（7）日公布第2波行政調查結果，認定有11名檢察官、調查官有違失行為。

法務部今年1月18日公布第1波調查結果，列出與翁茂鍾往來超過5次的20名檢調人員，檢察官有11人，調查官有9人，其中高檢署前檢察官羅榮乾因與翁往來多達82次，被移送監院審查，另台南地檢署前檢察長方萬富、前檢察官曲鴻煜、調查官秦台生疑涉不法，被移請刑事調查。

法務部後續再約談與翁往來次數未達5次者共57人，檢察官有31人（在職10人、未在職21人），其中25人接受面談、2人電話訪談、4人婉拒訪談，另調查官有26人（在職9人、未在職20人），其中10人接受面談、12人提出書面說明、2人婉拒訪談、2人已過世無從訪談。

法務部今公布第2波行政調查結果，認定11人有違失行為。前調查人員李錨於2007年間擔任調查局經濟犯罪防制中心主任，曾辦理翁茂鍾的佳和、映華公司炒股案，仍與翁有飲宴、收受襯衫等情事，將移送檢察機關分案調查，釐清相關刑事及行政責任。

另外，時任台南及台北地檢署檢察官楊國宏，疑涉與翁茂鍾父親另案遭偵查案件有關，有違反《公務員服務法》及相關倫理規範之虞，將移由原任職機關續查釐清有無不法或行政責任；時任高檢署檢察長吳英昭，配偶疑似購買翁的公司股票，將由原任職機關續行查處，並依職務監督程序辦理。

另有8人與翁茂鍾案件無關，但曾與翁飲宴或收受襯衫較為頻繁，包括時任最高檢察署檢察官游明仁、時任最高檢主任檢察官曾勇夫，以及前調查人員莫天虎、潘鴻謀、陳義生、劉新太、周有義、湯克遠，分別移由所屬或原任職機關首長進行職務監督，或由調查局考績會行政議處。

(中時 )