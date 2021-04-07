今天是言論自由日，內政部與228事件紀念基金會、鄭南榕基金會共同舉辦鄭南榕基金會，內政部長徐國勇致詞時表示，台灣能有現今的言論自由得來不易，尤其在選舉及疫情期間更深深體會，維護言論自由及確保消息正確的重要性，內政部有防範機制，不容外來勢力利用民主反民主。

徐國勇今與鄭南榕遺孀葉菊蘭、鄭南榕基金會董事長許景河，以及二二八紀念基金會董事長薛化元等人，出席「言論自由的路上」系列活動開幕儀式，徐國勇表示，鄭南榕為爭取言論自由殉道，至今已經32周年，台灣歷經多年努力得到現在的自由，很不容易，為紀念鄭南榕的精神，透過影展、講座探討現代社會網路是否濫用言論自由，提醒國人要用所有力量去維護。

徐國勇表示，台灣邁入民主自由國家不容易，不容外來勢力利用民主反民主，如何加深鞏固台灣民主自由是很重要議題，內政部對於假言論自由侵害言論自由有防範機制，提醒民眾在接受網路訊息時，應小心求證，避免觸法，若散播謠言，可依《刑法》最高可處3年的有期徒刑。

徐國勇提到，這次疫情發生，一開始可能從大陸過來，但大陸否認，過程中有個錯誤認知，好像只有威權國家以「不能出門，出門就打斷腿」規範，才能抑制疫情，但台灣告訴全世界，民主自由一樣可以防止疫情擴散。

薛化元也說，台灣言論自由不是1987年宣布解嚴就有，如果解嚴帶給台灣民主化、自由化，就不會發生鄭南榕自焚事件，故總統蔣經國晚年的政治改革只是開端，民主化、自由化都是後續努力爭取而來。

(中時 )