苗栗縣文狀元選拔競賽延續去年採取直播抽題方式，7日由苗栗縣長徐耀昌抽出各年級的書單議題，並敲響銅鑼宣布競賽開始。（何冠嫻攝）

苗栗縣「文章魁首．掄狀元」文狀元選拔競賽7日舉辦全縣複賽，今年競賽用書推薦書單議題涵蓋多元，與社會發展脈絡、社會現況關注相互連結，並因應新型冠狀病毒疫情，避免過多人潮群聚交互傳染，7日縣長徐耀昌透過網路直播線上抽題，學生並在各校依命題內容進行現場90分鐘寫作。

文狀元寫作競賽為培養學子閱讀與發揮寫作的表現舞台，以往考生都聚集在巨蛋體育場進行全縣複賽，縣府教育處長邱廷岳表示，今年因應新冠肺炎疫情，避免群聚感染疑慮，延續去年採取直播抽題方式，學生在各校應考，9日閱卷評審。

縣府教育處為避免學子閱讀偏食，今年文狀元選拔競賽用書推薦書單議題涵蓋多元，國小組包含生命教育、科幻冒險小說、在地文學、家庭教育等議題；國中組包含勵志、歷史、報導文學、旅遊小說等議題，與目前國內外閱讀發展趨勢與社會發展脈絡、社會現況關注等重點相互連結。

全縣155所國中小共1萬6000多位學生，經各校辦理初賽後，選拔出國小320、國中310人，總計630名寫作好手進入複賽，延續去年採取直播抽題方式，徐耀昌抽出客年級寫作題目，並敲鑼宣布開始進行複賽。

學生在各校考場依命題內容進行各校試場現場90分鐘寫作，9日閱卷評審，將選出各組1名狀元、2名榜眼、3名探花、5名進士及15名秀才，4組共104名優秀作者，頒發5000元至1000元不等的獎金與獎牌，另將優秀作品編輯出版送給參賽選手、學校與公共圖書館，以提供楷模學習。

徐耀昌表示，文狀元寫作競賽迄今已連續辦理9年，期望協助學子學習多元閱讀思考的方法，從讀得多升級到讀得懂、用得廣，昇華文學造詣，並藉閱讀打開國際視野。

(中時 )