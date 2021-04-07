訊聯（1784）表示，政策強力支持，再生醫療產業發展看好。《特管辦法》讓公司累積20年的再生醫學技術，能實際運用於自體細胞治療。間質幹細胞(MSC)業績創新高，成長54％；成人幹細胞營收連三年成長。

此外，訊聯細胞委託研究/製備(CDMO)業務自提供美國大藥廠、歐洲疫苗廠後，業務成長210％；少子化-產前檢測也逆勢成長，創新高。

展望後市，訊聯聚焦再生醫學三大成長動能包括加速細胞治療送件，累積臨床應用成果，為IND(新藥臨床試驗)做足準備；家庭細胞存摺→擴大服務對象與市場，延伸到中老年/亞健康市場，並與20年既有客戶加強互動；複合商業模式(細胞委託研究/製備、治療/儲存/臨床應用)。

訊聯全球率先獲得三種AABB認證、具有GTP、GMP、多項國際認證、MSC可供130萬人使用。300多份幹細胞全球移植實例、全台合作院所超過570家；服務全台140萬人次。

訊聯指出，《特管辦法》讓再生醫學技術能實際運用於自體細胞治療，包括慢性傷口、皮膚健康、關節修復等。伴隨景氣復甦、疫後醫療商機發酵，今年1、2月營收分別展現25.6％、10.32％年增表現。

此外，全球生技CRO市場2023年預計672.7億美元，複合年增率約7.8％；CMO市場2023年預計達933.7億美元，複合年增率約7.2％。後市發展持穩看好。

因應後疫情時代細胞治療的需求，訊聯正加速三項肺部臨床試驗，第一是以異體間質幹細胞治療急性呼吸窘迫症候群；第二是與北部醫學中心申請ARDS恩慈專案；第三是與中山醫大附設醫院進行癒後肺纖維化的臨床研究及同步進行IND（新藥臨床試驗）的申請。

(工商 )