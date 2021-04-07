北美家具零售供應商客思達-KY(2936）7日業績發表指出，去年營業毛利率推升至30.77％，EPS達3.24元，今年在拜登新政激勵下，美國房市有望穩定、有助家具產業正面激勵效果。

客思達-KY財務長潘敏行透過視訊表示，集團積極檢視營收來源品質下，2020年營業毛利率上升至30.77％，全年營業毛利達新台幣31.73億元。而由於集團持續控管費用，加上配合防疫措施，員工全年出勤時數減少以及縮減家具商展行銷活動等因素，2020年全年合併營業費用新台幣28.39億元，較前一年度減少15.54％，2020年營業利益達新台幣3.35億元，達成2020年度稅後淨利新台幣2.46億元，稅後每股盈餘3.24元。

潘敏行表示，拜登新政對客思達等家具產業有正面激勵效果，對美國房地產亦有穩定作用，今年美國市場最大挑戰是家具產業鏈的國際運輸與貨運價漲等議題，事實上，美國長期低利率有助整體房經濟復甦，未來除了供應鏈外，美元匯率變化與採購成本變化，以及迎戰新零售，關稅與海外採購地點移轉以及物流成本上升終將使美國家具業生態出現大規模轉變。

客思達-KY今年產品行銷資源會鎖定在自有品牌，以及全美八千多家家具零售商服務網，強化在地服務，以目前客思達-KY銷售業績占比，仍以實體零售居冠達七、八成，至於線上電商供應商包括亞馬遜等電商龍頭的供貨占比仍居少數，未來還有很大發展，也是今年成長動能。

客思達-KY去年第四季營業收入26.30億元，稅前淨利0.84億元，本期淨利1.13億元，每股盈餘1.48元，大盤表現連漲數日，亦遭列入注意股，客思達-KY據此1日公告2月營業收入6.70億元，稅前淨損0.19億元，本期淨損0.15億元，每股虧損0.19元。

(工商 )