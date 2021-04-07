金門縣自來水廠開立電子發票首次開獎，124位幸運得主出爐。（金門縣自來水廠提供）

水廠於每期開獎翌日10日內會以書面通知中獎用戶，憑中獎當期之繳費單至四大超商、信用合作社、農／漁會信用部、指定銀行等領獎。（金門縣自來水廠提供）

金門縣自來水廠開立電子發票首次開獎，124位幸運得主出爐，中獎通知已陸續發送至各用戶，憑中獎當期之繳費單至四大超商、信用合作社、農／漁會信用部、指定銀行領獎。

水廠說明，自今（110）年1月1日開始，只要繳納1張金門縣自來水廠水費就有1張雲端發票，1張發票就會有2次對獎機會。首次開獎124位用戶中獎，1戶獨得「無實體電子發票專屬獎」2,000元獎項、25戶中雲端發票500元、98戶中統一發票五、六獎。

水廠提醒，水費繳費通知單或已繳費憑證載有「載具類別編號（含條碼）」及「載具號碼（含條碼）」資訊，為統一發票開獎中獎後兌獎重要資訊，用戶於繳費後要妥善保存登有載具識別資訊之繳費通知單或已繳費憑證，避免與大獎擦身而過。

水廠於每期開獎翌日10日內會以書面通知中獎用戶，憑中獎當期之繳費單至四大超商、信用合作社、農／漁會信用部、指定銀行等領獎。

水廠為方便民眾繳費，也自本（4）月開辦下午1時起的「午間提前用戶服務」，如有任何疑問，可於上班時間撥打金門縣自來水廠免費服務電話0800-002-117或電話327021洽詢。

(中時 )