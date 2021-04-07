簡千翔的阿嬤也住在機構，祖孫感情深厚。（廖志晃攝）

簡千翔引進智能箱，以AI智慧量長輩的認知數據。（廖志晃攝）

留學英國的教育博士簡千翔，返國後在南投家鄉創立朝日住宿長照機構，並且發揮所學專長，結合幼兒教育，實施老少共學、共融課程，長輩看到小孩激發生命的熱情，小朋友與老人相處，也能體會生老病死的自然歷程。

簡千翔家裡經營頗負盛名的愛心幼兒園，養成他對教育的熱忱，東海大學畢業後負笈英國，在Leeds大學取得教育政策碩士學位，進而到Sheffield大學取得語言教育博士學位。

原本要在幼兒教育領域一展長才的簡千翔，返國後卻遇到少子化的浪潮，幼兒數銳減；加上高齡的阿公必須依賴看護的照顧，否則常有驚險的情況發生，讓家人擔心不已，因此，他決定投入老人長期照顧領域，在草屯鎮購地千坪，成立南投縣第一家長照社團法人機構，起初只是49人以下的小型機構，如今已發展到100人的規模，而且都是滿床，長輩要入住還得排隊候補。

更特別的是，簡千翔的阿嬤也住在機構中，97歲的阿嬤在日據時代就擔任小學老師，作育桃李無數，迄今腦筋依然很機靈，對於機構必須改善的部分，不時耳提面命；而機構中的長輩，也都像是簡千翔的阿公阿嬤，就像一個超級大家庭。

簡千翔說，長輩和幼兒的教育可以透過老少共學、共融聯結起來，他將幼兒帶到長照中心，並由幼教才藝老師帶領長輩上美勞、體能及繪本說故事等課程，原本坐著就不想動的長輩，看到活蹦亂跳的小朋友，馬上喚醒年輕時的熱情，樂於和小孩互動；小朋友和長輩玩在一起，也可以學習真實的生命教育。

簡千翔指出，一般長照都只是照顧生活起居，長輩的的心理層面如情緒和認知，比較少被觸及，因此，他和3家公司合作引進智能箱，以AI智慧測量長輩的認知數據，家屬也可以透過智能箱和長輩互動，讓老人照顧更周延。

(中時 )