南投縣文化局鼓勵民眾開卷有益，響應4月23日世界閱讀日，在4、5月間結合各鄉鎮公立圖書館，舉辦夜宿圖書館、借書送禮物、閱讀心得徵文、書展及劇團表演等活動，歡迎各界共襄盛舉，營造書香社會。

南投縣文化局長林榮森表示，閱讀大串聯活動，包括南投市立圖書館「閱讀高手，跟著好書看電影」閱讀心得徵文，優選獎品為南投戲院《聽見歌再唱》電影票1張；草屯鎮立圖書館「好書大家讀」新書展，借書10冊即贈小禮物；集集文化所「走讀集集之旅」，探訪集集火車站、特有生物研究保育中心、明新書院及樟腦出張所。

信義鄉立圖書館舉辦親子閱讀講座，還有手作美食及食農教育課程；名間鄉立圖書館分享《會生氣的山》繪本，內容為山林濫墾與復育，推廣生態保育觀念；文化局圖書館舉辦「夜宿圖書館」；水里鄉立圖書館舉辦「來去圖書館喝咖啡」主題書展。

魚池鄉立圖書館即日起到5月4日，推出「說情畫意」─心得達人縣長獎得獎作品巡迴展；文化局與18℃文化基金會合辦的「熊愛閱讀」護照計畫，「說情畫意」由各校學生完成「閱讀集點趣」的基本閱讀冊數門檻後，由各校老師認證取得資格後才可參加。

學生以8開圖畫紙作畫並書寫心得，鼓勵學生藉由閱讀發揮想像力，進而獨立創作，參與圖、文閱讀分享，增進學生寫作及思考能力，今年第1期「熊愛閱讀」縣長獎心得達人共37位，得獎作品後續將於縣內鄉鎮市立公共圖書館巡迴展覽。

(中時 )