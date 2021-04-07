太魯閣號出軌釀50死 究責.專戶皆惹議

台鐵太魯閣號408車次，2日發生嚴重出軌意外，造成50人罹難，200多人輕重傷，檢討與究責聲浪不斷。其中也包含許多爭議，首先李義祥曾列黑名單，也沒有符合資格，為什麼還能包工程?難道政府審查有漏洞?再來，正當檢方、運安會蒐證調查時，台鐵內部卻傳出「將究責推給包商」等言語，不過台鐵回應「不會逃避，將負起責任。」另外更讓社會大眾不解的是，明明3年前的普悠瑪翻車意外，政府喊出「台鐵改革」，這回卻又發生太魯閣號出軌事件，到底動作進度到哪?這回衛服部開立捐款帳戶，也引起民眾討論，是否刻意透過同情弱者的行動，轉移焦點， 因此《中時新聞網》實際上街訪問民眾的想法。

太魯閣出軌意外，最大究責是誰?民眾指出，不完全是李義祥的錯。(中時資料照)

太魯閣號意外誰責任最大?經過民調，許多民眾認為，工程車包商固然有責任，畢竟讓太魯閣號出軌的罪魁禍首是他，但政府恐怕也脫不了干係。有民眾表示，台鐵以及政府都有相對的責任，錯不完全在李義祥身上。其中有民眾分析道，政府在審查上明顯有相當大地疏失，依法規定包商不得兼任工地主任，不排除是台鐵單位放縱。

衛福部成立專款專戶，民眾希望款項用途透明化。(中時資料照)

談起是否捐款，有8成民眾保持樂觀態度，認為既然捐出去就不要去想錢被用在哪，當作做善事回饋社會。有人覺得，或許是因為事情發生太突然，才會緊急做出這個措施讓大家有一個捐款的管道。更有一名阿嬤情緒激動，表達對於這次慘劇的悲傷，礙於自己生活也不好過，想捐錢卻無能為力，只能默默精神支持。也有行動派的鳥店老闆，一早就上郵局捐款，要為這次事件盡一點力。另外2成的民眾持保守態度，回想起過去高雄氣爆事件，政府同樣成立專款專戶，但大部分的錢都挪用至別處，令他們擔心錢並沒有真正幫助到受災戶，選擇先觀察再付出行動。

捐款救助太魯閣受難者？ 于美人直言「不清楚捐款用途」 籲先把力量用在對的地方

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(中時新聞網)