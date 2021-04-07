陸配子女遲遲無法來台的憾事，今年又再度上演。數名陸配媽媽去年再婚，嫁給台灣先生，已來台生活定居，現在想把和大陸前夫生的的孩子接來台灣唸書團聚，卻遭移民署拒絕。防疫指揮中心基於人道考量曾規定，「開放陸配及其未成年子女可入境台灣」，但陸配媽媽去移民署申請時卻被告知，「未成年子女，必須是和台灣人所生，不包括陸籍身份的孩子」。

陸配媽媽陳小姐和大陸前夫2015年離婚後，法官將女兒判給媽媽撫養。2019年8月陳小姐再婚，嫁到台灣結婚生子，同年10月底向移民署遞交資料，想把女兒接來台灣生活，但因資料不齊全，她11月親自回大陸一趟，辦好各種證明文件，終於在2020年1月22日拿到女兒的入台證，計畫過完年回大陸接孩子。沒想到碰上新冠疫情爆發，1月23日武漢封城，台灣也限制大陸民眾入境。

陳小姐表示，去年因為疫情原因讓女兒在大陸註冊唸小學一年級。去年底台灣公佈「小一新生專案」，她12月向國教署遞交申請資料，沒想到今年1月發生變異新冠病毒，女兒來台又被卡住，直到3月專案重新啟動，她再次向國教署遞交資料，也讓女兒停學等她回去接來台灣讀書，癡癡等了1個月，核准的公文仍遲遲沒有下來，理由是「需要時間審批」。

「之前由於疫情的緣故，限制大陸民眾赴台，這些我都可以理解，但現在兩岸的疫情都控制得不錯，為什麼一個6歲的小女孩，遲遲無法到台灣來，回到媽媽的身邊？」陳小姐難過的說，「這些官員有沒有想過一個做母親的擔心？如果我女兒不幸走失，我也不想活了！」

「我一個人嫁來台灣，相夫教子、侍奉公婆，但是竟然連自己的親生女兒都無法接來一同照顧，母女分開超過一年！」陳小姐泫然欲泣地說，「孩子才6歲而已，之前在幼兒園住校，現在託人照顧，我真的很擔心哪天孩子在街上被壞人拐賣，成天提心吊膽，內心十分煎熬！」

陳小姐表示，近日曾向陸委會求助，得到的回覆是，「因為這種例子很少，政府的確沒有考慮到這種狀況，所以目前沒有開放這類的孩子入台」，並且建議陳小姐寫信陳情。

另一位陸配媽媽劉小姐說，原本孩子可以用「小一新生專案」的身份來台，流程是：國教署出具公文給家長，家長持公文到教育部，請教育部寫同意函，家長持同意函去移民署為孩子辦理入台簽證。原本國教署3月1日答應於一週內回覆，但是拖到4月7日，依舊沒有下文。

劉小姐擔心，台灣的小學六月開始放暑假，由於跑公文流程需要時間、孩子來台後必須隔離14天才能去學校報到，擔心會錯過一年級下學期結束時間。如果錯過這個時間點，孩子就不具備「小一新生身份」，就無法適用專案而來不了台灣了。

對於陸配媽媽的憂心，陸委會6日在臉書貼文「陸配未成年親生子女，該如何申請在台就學？」陳小姐表示，這些流程她們都完全清楚，「目前關鍵卡在國教署，審批結果一直沒有下文。希望移民署核准探親簽證，讓我們可以和小孩早日團聚。」

對於本案，移民署表示，「為防堵疫情蔓延，維護國人生命安全及身體健康，本署配合中央流行疫情指揮中心及相關機關之防疫政策，辦理中國大陸人士入境事宜。」

教育部則表示，查內政部移民署110年3月1日起適用之「開放各類人士來台一覽表」，如果是持有效居留證的外籍、港澳或大陸人士；持有效入出境許可證之國人港澳籍、陸籍未成年子女，毋須專案申請即可來台。

此外，至於尚有部分未具上述資格的國民中學及國民小學之境外生(含舊生及109學年度新生)，教育部表示，須透過本部專案許可始得入境，「本部刻正加速規畫境外學生入境相關配套作業，預計4月中下旬將依相關規定重啟境外生入境專案。」

(中時 )