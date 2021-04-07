去年由於新冠疫情的緣故，許多一月份回大陸探親、過年的小明，剛好遇上台灣邊境管制，遲遲無法返台繼續學業，白白荒廢了一個學期的寶貴時光。時隔一年後，陸配前段婚姻的子女無法來台與父母團聚的荒唐事件，竟然又再度上演。

這兩起事件，雖然有各自不同的成因，但相同的地方在於，父母和年幼的孩子長期相隔兩岸，在孩子最需要父母照顧、監督的時候，卻只能透過冷冰冰的手機以視訊通話。

雖然防疫指揮中心鬆綁規定，「陸配及其未成年子女可入境台灣」，但令人大感意外的是，移民署告訴陸配媽媽，「未成年子女，必須是和台灣人所生，不包括陸籍身份的孩子」。同樣都是陸配媽媽的親生骨肉，只因為是和大陸前夫所生，竟被台灣拒於境外。

蔡政府官員對法令的解釋，令人不禁要問，陸配媽媽的孩子，難道只因為大陸爸爸和台灣爸爸之分，就被蔡政府分成三六九等？試問，如果這不是歧視，什麼才算歧視？

從去年的小明長達8個月有家歸不得，到今年的陸配媽媽前任婚姻子女無法入台，關鍵點都在防疫指揮中心指揮官陳時中身上。是否開放？何時開放？都由陳大部長一人拍版定案，其他部會噤若寒蟬、政府各單位互踢皮球，把責任全都推給衛福部，以陳時中的說法馬首是瞻。

蔡政府的官員，絲毫沒有設身處地體諒家長思念孩子之苦，讓陸配子女遲遲無法來台的憾事又再度上演，配合蔡政府反中、抗中一條道走到黑的官員，其冷血程度令人髮指。

還記得3月份陸委會、國安局人事改組，部分輿論認為，相關人事安排，是蔡政府向大陸釋出善意，希望讓兩岸早日春暖花開。蔡英文總統今年2月9日召開國安高層會議之後，對國人同胞發表公開談話，在兩岸部分，蔡英文說，兩岸和平關鍵的鑰匙在中國手上，只要北京當局有心化解對立，我方也願意在符合對等尊嚴的原則之下，共同促成有意義的對話。

事實上，只要有心，蔡政府採取積極態度來善待陸配、陸生、陸企，就是最大的善意。蔡英文總統只會一味的要求大陸化解對立，但底下的官員卻又對陸配子女採取大小眼的歧視性作法，讓人感受不到絲毫的誠意。

(中時 )