苗栗縣今年在全國原住民族運動會拿下6金6銀4銅佳績，7日苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚獲獎選手，期勉續創佳績，爭取榮耀。

苗栗縣政府原住民族事務中心主任蔣意雄表示，苗栗縣代表隊田徑、角力、傳統摔角、柔道、傳統射箭、跆拳道等項目奪得16面獎牌，較上屆增加7面獎牌，另還獲得團體錦標賽傳統摔角少年男子組冠軍、傳統射箭公開男子組亞軍、角力青少年女子組季軍3座獎盃，成績斐然。

徐耀昌7日與縣議員黃月娥、楊文昌、縣府教育處長邱廷岳、原民中心主任蔣意雄、縣體育會總幹事謝鈞拔等人表揚得獎選手，頒發榮獲冠軍選手每位2萬元、銀牌1萬元、銅牌6千元獎勵金，共計33萬元。

徐耀昌表示，感謝校長的用心及教練、選手的付出，才不負眾望，在全原運表現亮麗，載譽而歸，期許再接再厲，再創佳績，同時希望各校能夠發掘原住民子弟的特長，不論歌唱、運動等方面，都能加以培養，將來在各個領域發光發熱。

(中時 )