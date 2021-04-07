為紀念曹家洋樓，桃園回龜山陣線日前舉辦音樂會，小提琴家吳尚謙譜寫「風華圓舞」舞曲，用舞蹈、音樂展現曹家洋樓興衰與展望。（讀者提供／賴佑維桃園傳真）

桃園龜山曹家洋樓有近百年歷史，桃園回龜山陣線日前在洋樓舉辦古典音樂會，特別的是小提琴家吳尚謙譜寫曲子「風華圓舞」，象徵曹家洋樓的過去與現在。也希望老建物結合藝術，帶動地方發展。

桃園回龜山陣線表示，每年都會邀請曹接萬後代參與，並向家族成員報告維護曹家洋樓古厝的成果。今年邀請吳尚謙及所領導的「馥閤愛樂室內弦樂團」成員小提琴家陳秋年、中提琴家張仁豪、大提琴家巫尚謙一起，在洋樓後花園舉辦「風華圓舞」音樂會。

吳尚謙表示，他譜寫「風華圓舞」曲子，共分4個段落，包含曹家洋樓剛誕生、台灣光復、僅剩長輩居住、曹家洋樓的現在，表達曹家洋樓的歷史。吳解釋，曹家洋樓剛誕生時，充滿活潑氣氛，後來台灣光復百廢待興，中間則是年輕一輩外出打拚，僅剩下長輩留在洋樓，最後則是眾人協助洋樓保存。

吳尚謙舉例，日本大河劇後，會介紹故事場景發生地，並拍出當地好玩、好吃景點，是藝文帶動觀光的好範例，自己也希望透過藝術表演，帶動當地發展。

吳尚謙解釋，原本就嚮往老建築，雖然有在古蹟演出經驗，但是在巷弄的老建物演出，還是首次。去年11月底時，到洋樓查看場地時，雖然已經是殘花敗柳，但是可以看得出過去原貌，更想為保存盡一份心力，也希望透過音樂會活絡洋樓。

除了「風華圓舞」外，也演奏出茉莉花、月亮代表我的心、南屏晚鐘改編的古典四重奏，帶領大家回到50年代。

(中時 )