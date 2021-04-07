白天騎單車遊日月潭，無比愜意。（日管處提供／廖志晃南投傳真）

日月潭周邊共有桃米、大林、水社、頭社、潭南及雙龍等6大賞螢據點；日月潭風管處今年與在地6個協會合作，推出賞螢生態遊程，包括魚蝦生態探索、手作美食DIY、活盆地農村旅遊、戶外攀登運動、部落巡禮及布農文化體驗等。

日管處鼓勵遊客走訪日月潭時，參加有專人帶領的賞螢及生態體驗活動，星光螢火季期間，特別推出「日月潭賞螢季優惠加值專案」，民眾報名參與日月潭在地各協會及信義鄉公所主辦的賞螢活動，可獲得暢遊水陸空優惠兌換券1張，內含自行車租賃優惠券、九族文化村、日月潭纜車優惠券，及船票兌換券，數量有限，發完為止，遊客可安排2天1夜的深度遊程。

日管處長簡慶發表示，配合2021自行車旅遊年，今年賞螢季以推動夜間賞螢、白天騎車及生態旅遊深度體驗為主軸，可騎乘具挑戰性的環潭公路、輕鬆愜意的自行車道、埔里小鎮風光或集集、水里追小火車路線，民眾完成日月潭環潭或魚池自行車騎乘路線，並在各路線指定景點合照，即可憑軌跡紀錄和照片，到向山遊客中心兌換螢光點點的夏季認證獎牌。

日月潭周邊，可欣賞到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等螢火蟲，為守護螢火蟲資源，避免過度干擾，建議遊客不要自行前往賞螢地點，務必要和各賞螢主辦單位先行聯絡，且參加賞螢生態旅遊時，應遵守最基本的「三不一沒有」原則，包括不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，減低人為影響與干擾。

(中時 )