遊戲股王鈊象（3293）3月營收9.94億元，年增52.72％、月增8.31％。鈊象表示，本月增加50％以上，主要是因網路遊戲及商用遊戲機營收均較去年同期成長。累計鈊象今年第一季營收27.54億元，年增45.36％。

鈊象業績暢旺，自2月份營收站上9億元大關後，3月再傳捷報，已是連續兩個月站穩9億元。主要是受惠於旗下6大網路遊戲營運穩定，包括自製遊戲金猴爺、明星三缺一、滿貫大亨、金好運、海王寶藏、金虎爺，此外，海外授權遊戲等業績也持續成長，整體網路遊戲營收較過去大幅成長。加上成功拓展美國線上博奕授權業務，帶動營收、獲利表現穩定。

鈊象目前網路遊戲比重提升到95％，毛利率增加至97％，再寫歷史新高紀錄。以地區來看，目前台灣市場占總營收約三成，接下來依序是中國市場三成，東南亞二成，美國市場約一成。

展望2021年，鈊象董事長李柯柱先前在法說會上表示，旗下6大行動遊戲平台、美國授權業務將是2021年營運主力，不過基期已經較高，未來各產品線將以溫和成長為主要走向。美國授權業務目前穩定在美國3大州營運，至於是否在其他州拓展營運，目前也在積極洽談合適的代理商。

在商用機台部分，今年鈊象旗下商用機台營運有望回溫，將陸續在4月、5月推出兩款知名IP的產品，分別瞄準兒童以及青少年族群，期望今年商用機台營運部份有不錯的表現。此外，鈊象接下來將推出智能營運平台，持續深化大數據來做玩家個人化的照顧，目前正在積極準備中，並將串接在每款遊戲平台內，預期將在一年半後完成整合。

不過，李柯柱也坦承，目公司網路遊戲、美國授權業務的基期都比較高，未來將不太可能像過去2年一樣高速成長，各產品線都將以溫和成長為主要方向。法人表示，鈊象今年持續推出新平台並拓展海外市場營運為重心，將有助於線上遊戲營收持續成長，加上商用機台營運回溫，預估鈊象2021年每股盈餘有望再挑戰新高。

(工商 )