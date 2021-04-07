電梯大廠永大（1507）董事會7日決議股利政策，擬派發1.9元現金股息，以7日收盤價60.2元計算，現金殖利率約3.2％，不過永大獨董陳麗秀表示保留意見，認為配息太低，建議至少應發放每股2元。

去年在寶佳方面董事會席次優勢下，股利政策由原先提案的現金2.1元加碼至2.2元，過去認為因疫情因素不明朗、應降低配息、維持較高現金水位的日立，在去年下半年以來陸續買進永大股權，持股逾51％，日前通過解任寶佳方面所支持的獨董陳世洋、並取得永大董事會席次優勢及經營導主導權後，董事會決議配息1.9元，以去年永大EPS3.2元計算，配息率約59％。

永大指出，去年每股稅後淨利3.2元中，若考慮到實際本業的利益雖有大幅恢復，但仍處於歷年表現的中檔，所以董事會決議通過配息率接近六成的1.9元現金股息。

不過對於股利政策，仍有獨董表示保留意見，永大獨董、偉盛聯合會計師事務所所長陳麗秀認為，就小股東投資角度觀察，此次股息及紅利每股現金1.9元，稍嫌不足，據了解永大公司可動用的累積資金應屬充裕，因尚欠缺具體擴展計劃，建議至少發放每股現金2.0元。

(工商 )