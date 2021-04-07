前旅日左投陳冠宇計畫今年季中投入中職選秀，目前效力安永鮮物，今日在成棒甲組春季聯賽先發，繼上次初登板5.2局失2分後，今日陳冠宇再繳好投，對上台中市隊7局僅被敲2安、失1分，另外有10次三振，不過先發無關勝敗，最後安永鮮物靠姜建銘的再見安以3比2贏球。

安永鮮物今日在春季聯賽於高雄三民高中棒球場隊上台中市隊，陳冠宇今日先發，也是個人在春季聯賽第2場，上一戰他花了103球投5.2局，被敲8安、失2分，另有5次三振、1保送，球隊場邊測速最快球速148公里。

此戰陳冠宇一開局就連飆2K，7局投球只有第2局被台中市隊陳敏賜敲一支三壘打是長打，之後因隊友守備失誤而失分，不過接下來陳冠宇壓制台中市隊，直到第7局才被敲第2安，總計101球投7局，只被敲2安、失1分，另有10次三振，最快球速有147公里，比上次先發內容更穩、局數拉更長。

陳冠宇投完7上後，下半局安永鮮物靠連續安打攻下寶貴1分，以2比1領先，陳冠宇也獲得勝投候選資格，可惜的是9上台中市隊攻回1分追平，陳冠宇變成無關勝敗，9下姜建銘敲出再見安，安永鮮物才以3比2險勝。

此外另一戰新北禾聯隊上台南市的比賽，台南市隊第三棒藍淯勝達成完全打擊，分別以三壘打、二壘打、全壘打、一壘打完成，是個人也是隊史首次完全打擊

台南市隊第三棒藍淯勝達成完全打擊，是個人、隊史首次。（中華棒協提供）

(中時 )