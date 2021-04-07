數十位台東縣鹿野鄉瑞豐村民7日拉白布條抗議台糖鴨霸，75歲村民陳儀隆說，他們家世代在這塊土地上耕作，他從小就住在這裡吃地瓜長大，1甲子以前僅一紙公文，村子裡9成土地全都成為台糖的，如今還要他限期拆屋還地，簡直是土匪。

鹿野鄉瑞豐村新豐社區信仰中心聖豐宮前廣場7日聚集數十位村民，他們拉起「台糖白布條，要求「解散台糖公司還地於民」。

老農陳義隆憤憤不平質疑，他們世代在這裡耕作，從先民迄今都是農民1鋤頭1畚箕開墾出來的，1946年政府來台，僅一紙公文就被登記成為「台糖地」，台糖有出過一點力嗎？有種過1根甘蔗嗎？憑什麼說土地是他們的？

他說，以前住的土埆厝倒掉，後來撿漂流木蓋房子，木造房子毀損後，漂流木不能撿，就搭鐵皮屋，現在台糖限他今年6月30日前要拆屋還地，台糖「吃咱的肉、吸咱的血，連骨頭也要吞下，簡直土匪」。

陳儀隆說，他長期以來都是民進黨支持者，無法理解民進黨已經再度執政，卻忘了這些基層農民的「切身之痛」，當年民進黨大力疾呼土地正義，言猶在耳，難道執政後就換了腦袋？

他說，整個社區有9成是台糖土地，1成是國有財產局，呼籲政府要落實土地正義，不要選舉快到時才來談公地放領，當選後就忘記了，甚至坐視不管，他們已經繳了6、70年的租金，台糖要無條件歸還土地所有權狀。

今天包括縣議員陳宏宗、立委劉櫂豪服務處代表、鹿野鄉代會主席李維順及民眾黨台東縣主委陳品樺均出席聲援，要求台糖依公地放領條例還地。

台糖花東區處表示，他們只是管理單位，當年也未參與土地事宜，如今只是依規定處理，民眾意見會向總公司反映，再由總公司決定如何處理。

(中時 )