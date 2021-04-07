召集鹿野鄉村新豐社區村民向台糖抗議的台東縣議員陳宏宗表示，原住民有原保地，漢人原耕者在這塊土地上生活已超過50年，卻不能擁有土地所有權，台糖要以目前市價賣給農民，農民根本買不起，也非常不合理，台糖應以公告地價把土地還給老百姓。

陳宏宗說，台糖是台東縣最大的地主，初估有近千公頃土地，但是許多土地都是早在日治時期就有農民開墾種植，多年來台糖坐收租金，當時戒嚴，民眾會怕更不知反抗，當農民要求承購時，台糖卻要依市價，甚至高於市價，農民根本無力負擔。

鹿野鄉蔡姓村民說，很久以前1坪才220元，原打算借錢來買，但有人告訴他，買了也沒用以後還是要繳稅金，所以不買了，如今台糖開價每坪1萬5000多元，根本買不起，只好每年繼續繳7000多元的租金。

陳宏宗指出，台東縣以鹿野鄉為例，有4大地主分別是國有財產局、退輔會、原住民保留地及台糖土地，其中退輔會已在多年前辦理放領給榮民，原保地也正在補辦增劃編，惟台糖土地放領已爭取10多年，卻都只聞樓梯響，是不是民眾要有更強烈的抗爭，政府才會有反應？

陳宏宗說，漢人在這塊土地上耕作已超過50年，農民還不能擁有所有權，台糖土地的租金一直漲，房子也都不能修繕，要賣土地時，就要居民拆屋還地，否則斷水斷電，台糖太惡質，農民很委屈，今天才會出來陳抗，至少台糖應依公告地價將土地還給農民，才能讓老百姓安心。

(中時 )