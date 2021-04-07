台積電上周證實未來3年要花1000億美元擴廠，但相同的利多卻有著不同的世界，連假後的台積電漲幅少的可憐，而本益比低的半導體設備股卻爭相亮燈漲停板，原因就在台積電的殖利率太低。因此，在台積4月15日（周四）召開法說會之前，眾多股民如果想解套台積電，筆者認為就靠這一招自救，「股東一人一信救台積」，請台積電今年第一季一定要發多一點股利，至少3元，最好3.5元以上，那679元的台積電股東，就一定可以解套！

今天台股大盤正式衝破16,800點大關，連二日刷新歷史新高，但是很多股票，像是台積電、聯電等績優股，卻還在掙扎整理階段，和大盤根本不在同一位階上，因為，今年的台股很特別，筆者先前專欄也一再強調過，今年股票和債券殖利率的比較是重點，配息將決定一切！配的夠好，股利殖利率夠高，買單的資金就會挹注；配得不夠好，殖利率比美國公債還低，除非有超級大利多，否則股價就是先被賣下來，先整理再說。

據集保結算所的資訊，隨著盤中零股交易熱絡，台積電不再高不可攀，台積電的股東人數飆上100萬又2564人，改寫歷史新高，也超越中鋼的99萬8980人，躍居台股之冠。然而，中鋼股價今（7）日創波段新高，台積電卻還慘套一堆散戶，就因為台積電去年的股利發放，每季2.5元，全年10元的現金股利，對應今天的收盤價610元，殖利率只有1.63%，比近期10年期美公債的1.7%還低，確實不太合理。

所以，「股東一人一信救台積」絕非開玩笑的舉動，而是真的有用的方法，不管有一張還是一股的台積電，都有權利向管理層發聲。今年的股票要有基本買盤，全看這個公司靠疫情發大財後，配息夠不夠大方，配息將決定一切，絕對不能吝嗇發股利。台積電為了資本支出擴廠和買設備去競爭的資金，公司有很多管道去發債及籌措，一點都不成問題，但對於股東基本的要求，必須先滿足，這樣股價才有買盤支持，台股的最強多頭才會走得更長久、更扎實，共創雙贏的局面。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)