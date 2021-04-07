去年獲選全台5家亮點茶莊之一的隨緣茶空間，看準疫情期間民眾無法赴海外旅遊，今年結合文學、國樂、花藝以及茶道，邀請該領域的專家們，共同開辦紅樓琴夢活動，讓民眾既可聽古典文學搭配相應的音樂與茶，來場別開生面的饗宴。

隨緣茶空間過去僅舉辦過簡單的茶會，今年邀請到台大中文系教授、4名國樂演奏家以及12名專業的茶師，搭配相應的花藝擺飾與珍稀的雪韻烏龍等好茶，在無法出國的疫情期間，能有一場眼耳鼻舌都能享受的紅樓琴夢。

業者邱國雄指出，疫情期間無法做大型的活動，但隨緣茶空間提供精緻細膩的環境，邀請到12名專業的女茶師化作紅樓夢12金釵，替每位來品茶的嘉賓泡上4種名茶，包括兩種紅茶、白茶以及去年兩場雪凍過的雪韻烏龍茶。

此次文學主講內容將偏重於紅樓夢裡關於茶的部分，邱國雄表示，古代大戶人家對於茶跟水都很講究，因使用柴火燒水，要取得無煙水很困難，得選橄欖核或是龍眼炭燉煮一壺水，甚至使用融化的雪水或是從梅花滴落下來的水來煮茶，十分附庸風雅。

過去茶藝文化的推廣多以單項藝術為主，此次結合文學、花藝、茶道與國樂的饗宴4個主題，較為少見。邱國雄指出，現在疫情不能出國，是很好的機會來喝一泡好茶、聽一場音樂文學的饗宴。

隨緣茶空間去年獲選農糧署頒發的亮點茶莊，為兩年評選1次，去年在27家茶莊競爭中脫穎而出，全台僅有5家獲評為亮點茶莊。邱國雄說，現今推廣茶葉要以文化來行銷，在地的東方美人、番庄烏龍與紅茶都十分優質，需透過人文藝術來加值，讓喝茶變細膩而有文學風雅跟意趣。

(中時 )