彰化縣衛生局前成功停車場原屬機關用地，為了孵座百貨商城，彰化縣政府辦理變更都市計畫，1.14公頃已正式公告變更為停車場，為未來招商邁出第一步，依據建蔽率和容積率規定，可設置12層建築物，可望成為新地標。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府和彰化市公所攜手，推動彰化縣衛生局前廣場機28用地，打造為最大複合百貨商城已正式邁出了新步伐，公告變更都市計畫機關共1.14公頃做為停車場，即日起公開展覽，預估未來興建12層大樓成新地標，能容納760部停車空間，較目前170部多了將近4.5倍。

彰縣府建設處表示，彰化市都市計畫區停車用地需求面積至少37.79公頃，現有停車場只有4.38公頃，仍不足33.41公頃，這次透過公告變更彰化市都市計畫，位於彰化市大埔段共10筆。

根據停車場用地建蔽率不得超過80％、容積率不得超過960％的條件，可設置12層樓之建築物，因應未來設置商場時，所需之停車空間，並可提供周邊居民及來訪遊客更充足的停車需求。

沒有百貨公司一直是彰化人的遺憾，縣府指，檢視變更基地半徑1公里內之商業發展，尚無大型商業百貨進駐，計畫變更的區位上則有台鐵彰化站、國道1號，附近有大埔商圈，彰化基督教醫院和彰化秀傳醫院、彰化縣警察局、延平公園、南瑤宮等，擁有多元化公共設施，也是彰化市蛋黃區，前景可期。

過去許多商業影城都有意投入彰化市場，但彰化市舊城區發展較早，建築物目的高且壅擠，區內大面積建地空間整合不易，這次縣府、公所攜手合作、「超前部署」，迎接未來彰化鐵路架化後，彰化車站建築大樓納入縣府大樓遷移，還有彰基七期完工，都市面貌將煥然一新。

彰化縣政府表示未來彰化市商軸帶已然成形，彰市光復路設置地下3樓、地上6層商業大動工中，彰化市第二停車場與機28用地將規劃設置大型百貨商城及影城進駐，希望引進大型百貨與影音產業、融合文創，創造就業機會。

(中時 )