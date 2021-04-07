味全龍隊今年主場賽事從天母出發，外縣市主場首站則來到棒球原鄉嘉義市，4月7日、8日將與樂天桃猿隊展開二連戰。相隔三年多，中華職棒一軍賽事重新回到嘉義市，首戰便由職棒新軍味全龍擔綱主場球隊，迎戰樂天桃猿，賽前味全龍邀請市長黃敏惠擔任開球嘉賓，藉此點燃原鄉今年的棒球熱。

味全龍隊自2019年復出，曾在嘉義市舉辦「巨龍抵嘉 台澳大戰」自辦國際交流賽，兩天賽事吸引破萬人次進場支持，正是看好嘉義市民的熱情，今年外縣市主場賽事特別選在棒球原鄉出發，希望號召龍迷進場，一起回家(嘉)。

4月7日嘉義市開幕首戰賽前，味全龍隊安排在地子弟投手劉崇聖和去年二軍全壘打王黃柏豪出席球迷活動，劉崇聖自嘉義高中畢業，學生時期以一顆螃蟹球聞名，2020年被味全龍隊以第九指名網羅；黃柏豪則是2019年即加入球隊，2020年二軍賽季以16轟拿下該年度全壘打王，是球隊未來寄與厚望的強打者。本次活動規劃兩位明日之星亮相，期待兩人秉持初衷、努力不懈，早日登上一軍的殿堂。

味全龍表示，嘉義市府長期培訓國中小基層棒球選手，致力各級棒球選手銜接，與創辦人魏應充近年提倡的「棒球經濟生態圈」理念相近，味全龍隊今年外縣市主場首站從棒球原鄉嘉義市出發，盼能共同點燃原鄉今年的棒球熱潮。

(中時 )