大陸女星劉詩詩當年以清宮劇《步步驚心》爆紅，與楊冪、趙麗穎、倪妮、唐嫣、Angelababy擠身為一線女星之列，未料日前卻遭大陸網友票選為顏值墊底的85花女星(意指1985年左右出生的當家花旦)。不過劉詩詩今(7日)出席精品活動，就被粉絲曝光完全沒修圖的活動照，以宛如仙女般的優雅氣質打臉顏值墊底一說。

34歲劉詩詩因為拍攝《步步驚心》與男主角吳奇隆假戲真做，兩人結婚至今5年多，感情恩愛育有1子。深受老公寵愛的她，整個人似乎也變得越來越美，今日在大陸出席精品活動，一身白色優雅連身長裙加上黑色低馬尾蝴蝶結的打扮，將她原本就出塵的氣質襯托得越發迷人，一現身隨即成為現場民眾搶拍焦點。

劉詩詩今日活動零修圖照，氣質噴發。(取自微博)

更有大陸網友PO出劉詩詩零修圖的活動照，好奇詢問被票選為85花顏值墊底的她今日活動狀態怎樣？吸引網友熱烈留言討論，「顏值墊底？？？」、「女明星果然本人好美」、「是仙女本仙了，好美好有氣質，婚後越來越美」、「好好看，這樣墊底的顏值我想擁有」、「好好看，人會發光」。

劉詩詩美發光。(取自微博)

升格當媽的劉詩詩，早前受訪坦言為了保持身材，平時還是會嚴格控制飲食，因為鏡頭太清楚了。但身為演藝圈吃貨的她，也被問到若大家都在吃大餐的話會加入嗎？劉詩詩則可愛回答：「我會秤體重啊，有資本就吃嘛。」

(中時新聞網)