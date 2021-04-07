聯發科（2454）攜手三星，聯合發表全球首款搭載聯發科技Wi-Fi 6E晶片的8K量子電視三星8K QLED Y21，最新Wi-Fi 6E規格提供最高速的連網體驗。此次產品結合最新連網技術及8K高畫質，提供無與倫比的家庭娛樂體驗，雙方繼去年推出Wi-Fi 6 8K電視之後，再次將智慧電視產業往前推進一大步。

聯發科技智慧裝置事業群總經理游人傑表示：「無論消費者用電視播放線上影片、玩遊戲、或是健身，都需要高速、穩定的網路連線。我們與三星的合作為消費者帶來了最新的智慧電視技術，支援豐富的場景應用。聯發科技以先進的無線連網技術，將Wi-Fi 6/6E整合到三星的8K電視中，共同推進全球高端智慧電視的發展。」

聯發科技MT7921AU是一款高度整合的平台，支持最新的Wi-Fi 6E和藍牙5.2，傳輸速率可達1.2Gbps，為使用者帶來更流暢的串流媒體和遊戲娛樂體驗。Wi-Fi 6E充分利用6GHz頻譜中的未壅塞頻寬，與前代Wi-Fi相比具有許多優勢，包括更快速的千兆級（multi-gigabit）傳輸速度、更低的延遲、最新的安全且可靠的連網功能。

聯發科技長期是無線家庭網路與寬頻通訊晶片領域的領先創新者擁有全球領先的Wi-Fi技術，並廣泛應用於全球產品，包括行動裝置、音訊解決方案、個人電腦、數位電視、藍光播放機、網路直播電視機上盒和網路攝影機等。

聯發科技與無線網路認證組織Wi-Fi聯盟一直保持緊密合作，以確保產品支持最新的Wi-Fi規格。近期，聯發科技裝置被Wi-Fi聯盟選定為Wi-Fi CERTIFIED 6裝置的Wi-Fi 6E標準認證測試平台，成為全球最新技術標準的貢獻者，印證其領先的產業地位。

(工商 )