美國長久以來都是最多億萬富翁的國家，而大陸也持續地在追趕，據美國商業雜誌《富比士》（Forbes）數據顯示，大陸首都北京首度超越紐約，成為全世界最多億萬富翁的城市。

根據富比士公布全球億萬富翁榜單中，10個最多億萬富翁的城市依序為：北京（100位）、紐約（99位）、香港（80位）、莫斯科（79位）、深圳（68位）、上海（64位）、倫敦（63位）、孟買（48位）、舊金山（48位）、杭州（47位）。

在富比士全球億萬富翁榜單中，上榜的2755位富豪約四分之一均來自10個城市，而其中，逾10%都在大陸內地4個一線城市之中；此外，也是7年以來，紐約首度丟失冠軍寶座，被大陸首都北京超越。

數據顯示，北京自去年迄今增加了33位億萬富翁，總共100位富豪，而紐約去年僅增加7位億萬富翁，總數為99位；只不過，值得一提的是，就總人口來看，紐約的人口僅佔北京的4成，紐約人口約為840萬人，而北京人口約2100萬人。

據富比士報導指出，在大陸防疫有成之下，名列榜單上的4個大陸內地城市，一共增加了96位億萬富翁，杭州更一舉擠下新加坡成為第10名，而其他6個城市僅增加53名。

數據顯示，美國除了紐約之外，還有舊金山入榜為第8名，億萬富翁人數達48位；報導指出，縱使疫情爆發經濟受創，只不過全球富豪的財產卻不增反減，在疫情期間一共有660人晉升為新的億萬富翁。

(中時新聞網)