推銷是百貨公司業者賺錢的不二法門，但若用太多銷售話數卻容易使消費者反感而不買單。一位女網友在逛百貨公司美食街時，問攤商現切紅心芭樂要多少錢，對方遲遲不回應，還用話術閃避問題，直到最後才問出驚人天價。暗黑推銷手法曝光，女網友坦言，這種感覺真的很差。

原PO在PTT《WomenTalk》版上表示，近日和朋友逛美食街時，剛好看到有攤販在賣現切紅心芭樂，但她上前詢價，店員卻不肯直接回答，反而開始講起一長串的介紹，並邀請2人試吃。

原PO看店員似乎不打算講價錢，決定再問一次「芭樂怎麼賣」，並有心理準備，以外面3顆50元的行情來算，百貨公司裡可能1顆就要賣50元。沒想到店員竟表示，一顆芭樂售價要128元！而且還不是紅心芭樂。原PO友人當下以為聽錯，還跟店員重複確認。

原PO後來坦言，當時並沒有要試吃的意思，只是想確認價錢後再來決定。無奈店員為了銷售，在她們試吃後才願意講價錢，對這樣推銷手法產生反感，決定直接走人。原PO後來詢問網友，遇到這種情形，「大家會買嗎？」

文章曝光後，網友紛紛感嘆表示，「這太貴了吧」、「128這什麼天價」、「不曉得刀工是如何，工錢這麼驚人」、「對方臉皮都這麽厚了，妳還在客氣什麼呢？」、「我買過，想說芭樂嘛、了不起七八十，結帳才知道價錢超坑」。有網友分享，她在市場買一袋芭樂，七顆只要100元，其中還有三顆紅心。「如果不要求紅心，普通芭樂在黃昏市場買128應該一大袋」。不過也有網友認為，百貨公司就是這個價格。

(中時新聞網)