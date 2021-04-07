奇景光電（納斯達克代號：HIMX）7日表示，由於營收、毛利率及每ADS盈餘，均優於2021年2月4日法說會預估，因此提前公佈自結2021年第一季合併財務報表，同時，今年第一季的營收、毛利率及每ADS盈餘，亦同創單季歷史新高。

奇景2021年第一季營收為3億零900萬美元（約新台幣87億4,500萬元），較上一季增加12.1％，優於原先法說會預估第一季營收較去年第四季2億7,580萬美元（約新台幣79億3,600萬元）成長約5％至10％。同時，奇景2021年第一季營收，較去年同期成長67.4％。

2021年第一季毛利率約為40.2％，優於原先法說會預估的毛利率約37％至38％。奇景第一季毛利率較上一季增加9.0個百分點，較去年同期增加17.5個百分點。

2021年第一季每ADS盈餘預計約為38.3美分（約新台幣10.84元），優於原先法說會預估的每ADS盈餘在30美分至34美分之間（約新台幣8.63至9.78元），奇景去年第四季每ADS盈餘為19.5美分（約新台幣5.61元），去年同期為1.9美分（約新台幣0.57元）。2021年第一季稅後淨利約為6,690萬美元（約新台幣18億9,300萬元）

未扣除股票酬勞費用及購併相關費用的影響，2021年第一季每ADS盈餘預計約為38.4美分（約新台幣10.87元），優於原先法說會預估每ADS盈餘在30.1美分至34.1美分之間（約新台幣8.66元至9.81元），奇景去年第四季每ADS盈餘為19.7美分（約新台幣5.67元），去年同期為2.2美分（約新台幣0.66元）。未扣除股票酬勞費用及購併相關費用的影響，2021年第一季稅後淨利約為6,710萬美元（約新台幣18億9,900萬元）

奇景光電執行長吳炳昌表示，奇景2021年第一季所有主要業務部門的業績均持續成長，營收、毛利率及每ADS盈餘，均超越去年第四季創下的歷史最高水準，同時再創單季歷史新高。

展望第二季，半導體產能短缺仍未見減緩，強勁需求趨勢仍維持不變，預期第二季財務表現仍然十分搶眼，奇景將在5月的線上法說會，提供完整自結的2021年第一季合併財務報表，與第二季展望。線上法說會日期將在近期公布。

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