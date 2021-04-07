人民幣兌美元在岸價（CNY）7日下午4時30分收市升41點，早段曾升穿6.54，高見6.5369。

人民幣兌美元在岸價收報6.5460，較上日下午4時30分收報6.5501，升41點或0.06％；較晚上11時30分最後成交價6.5409，走弱51點。

離岸價（CNH）亦一度升破6.54，高見6.5387，截至下午5時48分，離岸價報6.5492，在岸價報6.5435。

官方今日開出的中間價報6.5384，較上日報6.5527，升143點或0.22％，創近兩周新高。

交易員指出，美債殖利率回落，帶動美元指數跌至兩周低點，人民幣獲得提振，後續中國良好經濟基本面或重新獲得關注，看漲情緒略微升溫，不過日內逢低購匯需求略增。

另有交易員認為，近期美國聯準會官員一再重申鴿派立場，市場逐漸降低對聯準會提前收緊貨幣政策的預期；美債殖利率變化將繼續影響美元，不過若後續歐洲疫苗接種加快，歐洲經濟復甦也有望加快，這會提振歐元氣氛。

(工商 )