受惠銷售量增加及銷售單價調升，南帝（2108）今年以來業績驚人，自結2月單月稅後淨利8.22億元，年增630.39％，單月EPS1.65元。

南帝股價近10個交易日，從3月19日的76.4元，至昨日收盤129.5元，漲幅高達69.5％；已達公布注意交易資訊標準，應證交所要求，因此公布相關財務業務等重大訊息。

2020年下半年起，南帝結束客戶年度合約價，報價提高，且在原物料價格上漲下，合約價持續穩在高檔，讓今年1、2月營收維持高成長。

南帝累計今年前二月合併營收45.13億元，年成長168.15％。

乳膠占南帝營收約60％，主要銷售地區、客戶以東南亞等地為主的亞洲市場占98％；南帝指出，雖疫情趨緩，但全球對醫療級手套的需求仍旺，主要生產基地東南亞客戶的乳膠訂單量持續增加。

市場指出，南帝為全球前五大NBR乳膠廠，兩岸合計乳膠產能約28萬噸，其主力產品NBR乳膠為醫療手套的主要原料，因為疫情的關係，全球醫療手套大缺貨，NBR乳膠的需求及價格跟著水漲船高，推升南帝2020年獲利暴衝，以及2021年以來，營運維持高成長。

南帝2020年營收144億元，年增16.2％；稅後純益35.4億元，年增1.42倍，每股稅後盈餘EPS7.21元，創下歷史新高紀錄。董事會也通過，今年每股將配發4元現金股利。

(工商 )