民視八點檔《多情城市》話題不斷，昨晚播出平均收視5.0，近200萬名觀眾收看。劇中兄弟檔傅子純、許仁杰因為母親李珞晴之死，雙方人馬約在公園理論，瞬間反目成仇大打出手。日前剛迎接兒子Domi出生的許仁杰，透露因拍打戲胯下很痛，要幫兒子換尿布、拍嗝時，一度站不起來，還被老婆問「你在外面做什麼事？怎麼全身酸痛」，讓他頻喊冤「請鎖定播出！真的在拍戲啦！」

傅子純表示，雖然沒有和許仁杰正面對打過，但現場有專業的武術指導，所以很快就可以完成打戲，加上兩人拍《多情城市》到現在都培養出很好的默契，重頭戲一次就能OK。而劇中哥倆好突然反目成仇，傅子純認為角色有變化挺不錯，就像現實生活中，自己也會跟兄弟姊妹吵架，相信觀眾看到角色有不一樣的變化，也能夠感同身受。

劇組特地找了漂亮的公園取景，現場有許多蒲公英，讓演員一度當起網美猛拍照。而拍攝時舉收音器材的工作人員，一度不小心勾到樹枝，導致樹上的毛毛蟲掉落在邱子芯跟王瞳身上，邱子芯直言超怕毛毛蟲，感覺毛毛蟲在腳上蠕動，但因為機器在拍，只能先忍耐。王瞳則說掉在她身上的毛毛蟲像很像蠶寶寶，還掉在鎖骨凹槽，她說幸好沒有蟲子身上沒有毛，不然她一定會當場叫出來。

《多情城市》於公園取景，傅子純（右）跟邱子芯遇上蟲蟲危機。（民視提供）

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