15架共機今侵擾我西南空域 1架運8再闖東部海域 19:262021/04/07 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲16戰機。空軍提供。 空軍發布西南空情動態。空軍提供 大陸遼寧號航母編隊在台海週遭，今有15架共機侵擾我西南空域，其中1架運8反潛機，飛到我東部海域，再飛出我防空識別區，這已是運8反潛機第3度飛這個路徑，此外，共軍今天派出兩架空警機，也與以往派1架次不同。 空軍今發布共機動態，共軍8架殲-10機，4架殲-16機，1架運8反潛機，2架空警-500機進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 美艦今南往北通過台海 行竊足跡遍布北台灣 娃娃機大盜遭逮 (中時 ) #運8反潛機 #今有 #15架共機 #侵擾 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一滴水用四次 台電宜蘭推微水力 13:592021/04/07 財經 中科院密集試射火砲 可能是增程型雷霆火箭 15:112021/04/07 軍事 AZ疫苗接種 擬擴及前5順位 04:102021/04/07 生活新聞 中市府再開罰 台電：台中電廠合情合理合法 13:392021/04/07 財經 大葉工設系畢展 未來警車吸睛 16:012021/04/07 寶島 中火3號機挨罰重演去年戲碼 台電董座批中市：浪費社會資源 18:302021/04/07 生活 雲南8緬甸籍確診 加強邊境管控 04:102021/04/07 產業財經 遼寧艦行經台海周邊 中美台三方軍機凌晨空中較勁 11:422021/04/07 政治 中共無人機繞東沙島 李仲威：若進摧毀區該開火就開火 11:482021/04/07 政治 台積填息 外資續挺挑戰800元 04:102021/04/07 財經要聞 當風電逼近家門口 04:102021/04/07 時論廣場 政治熱門新聞 太魯閣號蔡政府募款認同嗎？最新民調令人吃驚 - 政治 陳時中為何被BNT疫苗廠商已讀？宅神秒懂罵2字 - 政治 太魯閣50死蔡英文喊改革後 陳揮文忍不住嗆一句 - 政治 羅智強PO群猴佔車照14字諷蔡政府 1小時破萬讚 - 政治 陳時中頻現身台鐵記者會 沈富雄錯愕：不是你的戲、干你什麼事啊 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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