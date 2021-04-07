殲16戰機。空軍提供。

空軍發布西南空情動態。空軍提供

大陸遼寧號航母編隊在台海週遭，今有15架共機侵擾我西南空域，其中1架運8反潛機，飛到我東部海域，再飛出我防空識別區，這已是運8反潛機第3度飛這個路徑，此外，共軍今天派出兩架空警機，也與以往派1架次不同。

空軍今發布共機動態，共軍8架殲-10機，4架殲-16機，1架運8反潛機，2架空警-500機進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

(中時 )