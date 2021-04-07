新竹再傳送肉粽儀式，里長公告路線提醒民眾，就連當地一所國中也通知家長學生，晚自習提早下課，以免回家路上遇見送煞儀式。臉書粉專「竹北市中崙里李金對」於昨（6）日轉PO了北崙里長洪燕卿的送煞公告貼文，文中提及這是一個哀傷的事件，請大家配合，感恩，時間為今日晚間9點。

文中曝光送煞路線為，縣政11街101巷轉縣政12街，接光明六路，最後轉中華路完成送煞儀式。公告中也提醒路線上的民眾，將窗戶緊閉、避免在外停留。由於晚間9點，剛好是國中學生晚自習下課時間，附近的一所國中也緊急通知學生及家長，今晚的晚自習將提早於晚間8時放學。請家長務必前來接學生回家，如果學生是自行回家者，也請家長提醒孩子注意安全，並注意回家。

竹北今晚「送肉粽」 路線曝光民眾慌 國中提早結束晚自習（翻攝臉書粉專 竹北市中崙里李金對）

消息曝光，當地民眾反應，晚上9點，時間似乎不大妥當，「9點是要怎麼避開？」、「知道是個很難過也很不忍心的事情，但是時間點是否挑錯？很多人當時應該還在上下班？」、「想知道詳細一點的路線」。

(中時新聞網)