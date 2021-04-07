台南市消防局今天下午4點43分接獲民眾報案稱北區北忠街16巷內有一處平房失火，濃煙密布，由於該平房鄰近日租機車停車場，停放至少30部機車，消防局派遣20車47人到場搶救，機車行員工擔心出租機車遭火舌波及，也急著搬走機車，現場一陣緊張，所幸沒有人員傷亡，起火原因仍待進一步調查釐清。
消防人員獲報火警訊息，趕到現場發現是一棟木造平房起火燃燒，立即拉水線滅火，隨即控制火勢，5點19分宣告熄滅。消防人員初步調查，火警原因疑似平房熱水器接管脫落，真正起火原因待進一步鑑定調查。
(中時 )
台南市消防局今天下午4點43分接獲民眾報案稱北區北忠街16巷內有一處平房失火，濃煙密布，由於該平房鄰近日租機車停車場，停放至少30部機車，消防局派遣20車47人到場搶救，機車行員工擔心出租機車遭火舌波及，也急著搬走機車，現場一陣緊張，所幸沒有人員傷亡，起火原因仍待進一步調查釐清。
消防人員獲報火警訊息，趕到現場發現是一棟木造平房起火燃燒，立即拉水線滅火，隨即控制火勢，5點19分宣告熄滅。消防人員初步調查，火警原因疑似平房熱水器接管脫落，真正起火原因待進一步鑑定調查。
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