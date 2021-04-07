新北市某復健科診所張姓院長去年2月間為女病患治療腰痛問題，未料卻將手伸進女病患陰道內，性侵得逞，女病患返家後越想越不對勁，崩潰大哭向丈夫訴苦，決定報警處理。張男聲稱將手伸入陰道內是想實施陰道調整法，緩解筋膜疼痛，檢方為此特意函文向治療師公會求證，綜合各項指控、證據，不採信張男說法，依權勢性交等罪嫌起訴。

女病患2019年10月因腰部、背部疼痛前往張男診所治療，未料治療多次後，張男利用女病患對自己的信任，在去年2月25日治療時，要求對方脫下褲子，伸手性侵得逞，並用手機拍下女子下體和臀部，女病患因信任張男未向診所人員反映，直至返家後察覺有異，向丈夫反映，才報警揭穿此事。

檢方調查時，張男辯稱有告知病患會做陰道調整法，對方並未拒絕，且此種療法在文獻上也可考證，不過中華民國物理治療師公會指出，陰道筋膜治療非我國醫界認可的治療法，且該治療是針對膀胱炎和頻尿症狀，雖能減輕背部疼痛，但非常見療法，而且治療時也須完全獲得病患同意，現場也須有其他醫事人員在場。

檢方指出，女病患在治療後精神受創、情緒不穩，甚至出現畏懼異性的狀況，就連經過診所也會害怕，因此綜合女病患狀況、與其丈夫指控等證據，認為張男有性侵女病患的事實，依權勢性交罪、妨害秘密罪將他起訴。

(中時 )