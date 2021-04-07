田馥甄身穿一襲白色洋裝，出席代言活動。（粘耿豪攝）

田馥甄7日出席代言活動，談到台鐵408車次太魯閣號2日發生事故造成嚴重傷亡，感傷表示跟大家一樣都受到影響，人間仍有很多善意跟溫暖，「人性是堅強的，這時候發出光輝是很溫暖的，希望大家平靜一點，很多人都辛苦了。」

近來各界湧入善款，她說善意有各種表現形式，「捐款也很棒，或是行動上的支持，各種方式都能表達，只要是有善意想表達支持都很好。」她的好姐妹Selina先前提到被「弟弟」追求，正在互相認識階段，田馥甄大方透露有看過該「弟弟」的照片，她開玩笑：「就是一塊肉囉。」田馥甄也認為Selina的姐弟戀還沒譜，「若真的要交往，聰明如她，真的會說嗎？」話鋒一轉，田馥甄被問及有交往對象？她神秘笑喊：「我出道20年，我有回答過嗎？」

她上月30日歡慶38歲生日，與Selina、Ella等好友歡聚，田馥甄當場念出Selina送的卡片，讓Selina淚崩，她昨感性：「我也很感謝有她們的陪伴，生命中這2位姊妹是很好的老師。」Ella最近學跳倫巴舞，也帶領眾人一起熱跳，田馥甄大讚Ella是教授級，當晚看見Selina在沙發區也熱情跳倫巴舞，田馥甄笑虧Selina不愧是奇女子，更是性感舞姬。

田馥甄先前預告下半年將在高雄巨蛋開唱，昨表示正在申請場地中，滿有機會在高雄開演唱會，希望檔期一確定後，趕緊跟大家分享。第32屆金曲獎頒獎典禮將於6月26日舉行，田馥甄被外界看好入圍金曲，她則淡定說：「應該是不期不待。」並坦言向來關注每屆金曲，希望藉由典禮認識更多好音樂。

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(中時 )