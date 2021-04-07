台鐵太魯閣號事故中的車頭第8車廂，6日深夜拖出清水隧道後暫放至和仁車站，車廂車體變形、車頭左側被削去大半，受損嚴重。（圖／中央社提供）

台鐵408列次太魯閣號於2日撞上墜軌的工程車，造成50人死亡、211人輕重傷。據悉，太魯閣號撞擊工程車後造成出軌，列車一路擦撞隧道壁，衝了320公尺才停下，車頭遭削去大半，車廂也嚴重變形。國家運輸安全委員會指出，隧道是造成嚴重傷亡的原因之一。

運安會主委楊宏智6日記者會指出，透過解讀事發紀錄器可知，太魯閣號撞上工程車後，車體瞬間偏左，直直撞上隧道壁後，在隧道內左撞右撞，衝了320公尺才停下；運安會調查，列車太魯閣號車體加上滿載乘客，重量初估約358噸，掉入鐵軌正線的工程車約7.5噸，後者僅佔前者重量2%，重量差異懸殊，理應能直接撞開工程車。

台鐵408列次太魯閣號2日出軌，圖為救難人員協力自狹小的隧道中拖出殘破的車體。（中時資料照／鄭任南攝）

408列次太魯閣號2日出軌時，受工程車撞擊的車頭被拍下半邊遭削去，畫面怵目。（圖／民眾提供）

楊宏智舉例，若以太魯閣號與工程車的相同重量比例換算，假設一位體重60公斤的民眾行走在路上，不慎踢到一個1.2公斤的障礙物，結果可能僅是一腳踢開繼續前行。楊宏智說，「從這邊可以開始去理解，那個隧道對這次的嚴重事故發生了一些重大的影響。」

在各大論壇也出現不少隧道對於事故影響的討論，有網友3日在PTT發文「出軌還進了隧道，是不是算幸運」，內文寫到，若車頭沒進隧道，只撞在隧道口的水泥，不曉得事故能否會嚴重。文章曝光後，網友意見不一，部分人認為，若無隧道緩衝，全列車出軌衝至太平洋死傷未必較輕，也有人認為事故沒發生都難說，一切難以預料。

事實上，408列次太魯閣號自仁和隧道駛出後，先經過一個彎道後才直線駛入清水隧道，而彎道遮蔽視線導致反應時間縮短，運安會指出，目前獲取的初步資料指出，司機員已盡最大努力煞車處置，系統也顯示緊急緊軔紀錄。確切煞車的時序與詳細資料，仍待行車紀錄器原廠提供更精密的數據以供解讀。

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(中時新聞網)