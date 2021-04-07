富邦悍將今日有球員異動，內野手王正棠雖然有3轟並列全隊最多，不過打擊率仍低迷，今日下二軍調整手感，拉上楊瑞承擔任今日先發三壘手，楊瑞承笑說還跟二軍室友張進德約好，要在一軍等他上來。

王正棠開季至今雖然敲出3發全壘打，與高國輝並列球隊全壘打王，不過安打產量少，42打數只有8安，打擊率1成90，近3戰安打數掛0，總教練洪一中說，「王正棠狀況不好，打擊率才1成多，讓他下二軍調整一下，球員要有流動，二軍在拚才有意義，楊瑞承在二軍打得還不錯。」

楊瑞承去年效力樂天桃猿，後來因賴鴻誠申請自由球員轉隊至樂天，他因補償選手後轉至富邦悍將，今日上一軍直接先發，是他首次穿藍色球衣上場，他透露昨晚在買消夜的路上接到電話，相當開心能上一軍，好友兼室友張進德也為他開心，「我跟他約好要在一軍等他上來。」

楊瑞承春訓時右手肘韌帶輕微扭傷，休息1個多月才恢復練習，他透露剛受傷時影響到打擊、守備，不過現在已經好的差不多了，在二軍24打數敲7安，打擊率2成92，獲得上一軍機會，「希望自己能確實擊球，追求打平、打強就好。」

(中時 )