北市一名王姓婦人日前到安和路二段銀行，緊張地向行員表示，自己接獲自稱是台北地方法院的電話，要她提供銀行帳戶以將錢匯入，王婦認為可能是遇到詐騙集團，行員立即報警通知員警到場。

大安分局安和路派出所巡邏員警黄士庭、羅韋迪獲報後，趕到銀行了解狀況，員警起初認為可能是假檢警藉口要監管帳戶的老哏詐騙手法，為避免王婦遭到詐騙，便陪同王婦返家檢視她所收到的法院文書，但經員警仔細檢查後，發現確實是法院核發的傳票，再與承辦的書記官連聯繫，才得知王婦先前曾遭騙，嫌犯落網後表示欲與王婦和解，返還詐騙款項以換取減刑，所以法院才要王婦提供帳戶匯款。經員警查證說明之下，化解了王婦擔心再度受騙的不安情緒。

王婦因先前曾被騙，所以對法院傳票開庭通知，及書記官來電告知提供其帳戶，均抱持懷疑態度，認為可能又是歹徒的詐騙手法，幸好遇到熱心行員及警方積極求證才化解這場誤會，讓她放下心中大石。

(中時 )