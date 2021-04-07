美股連日來創下新高紀錄，雖在6日從新高回落、即將開跑的美股財報季以及美國聯準會（Fed）將公布3 月利率會議紀要收跌，但標普500指數站上4字頭，那斯達克指數也較3月低點回升超過8%，投資人對美國經濟復甦所帶來的強勁表現相當期待。德意志銀行首席美國股票策略師Binky Chadha預估，美國經濟增速將在今年夏天達到頂峰，預估美股將在未來3個月大幅回落10%。

Binky Chadha周一發布最新研究報告指出，預測美國經濟增速將放緩，股市將面臨重大盤整，跌幅預估落在6~10%之間。這份研究報告採用美國供應管理協會（ISM）的製造業指數來衡量周期性總體經濟增速，揭露在經濟衰退結束1年後(約10~11個月)，該指數的增長將達到峰值，從目前情況來看，已經達到該標準了。

在該資料的峰值附近，標普500指數拋售中位數為下跌8.4%，另外一種情況，也就是ISM資料趨於平穩而非下跌的情況，標普500的中位數下跌達5.9%。美國迎接17年來最強勁訂單以及生產指數，美國3月製造業指數創下1983年以來最快擴張速度。ISM上周公布數據，美國企業活動指數從前一個月的60.8升至64.7，遠超市場預期。ISM服務業指數從9個月低點55.3升至63.7，創1997年有紀錄以來最高。

高盛的研究報告也指出，當美國ISM製造業指數高於60，標普500指數3~6個月的長期回報率為負。

(中時新聞網)