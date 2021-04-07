薔薇玫瑰熔岩熱蛋糕，1朵美麗的玫瑰花在蛋糕體上。（張妍溱攝）

鐵觀音珍珠熔岩熱蛋糕，如藝術品般賞心悅目，切開如土石流般流瀉出。（張妍溱攝）

台中市西點主廚羅書婷，與男友在某大學教書，前幾年出自興趣一頭栽入烘焙世紀，學習鑽研製作甜點的方法，在北區開店並自創「科學比例」，獨創「土石流熔岩熱蛋糕」系列，獲得好口碑，從企業管理系老師變身成為甜點師傅，以自身創業經驗，協助學生青年微型創業。

羅書婷指出，學生時期很認真念書，希望學以致用，投入學術界；不過，自從她決定追求興趣，為追夢，除精進甜點廚藝，從南部開第1家店，後續在台中市北區開2家店，即使半路出家，羅書婷認為，「不管做哪一行，認真做下去就對了！」。

企業管理、甜點2件事情，原本毫無交集，卻在羅書婷烘焙的路上，息息相關。本身相當喜歡甜食的她，採學術領域的「科學比例」，打破各項傳統甜點比例，調配更適合人類品嚐的口感，究竟是哪些比例，羅書婷笑說，那是「秘密」。

用刀在熔岩熱蛋糕上劃開，蛋糕內醬汁猶如1道土石流般流瀉出，1朵美麗的玫瑰花在蛋糕體上，顯得嬌嫩新鮮，另起司瀑布或鐵觀音珍珠熔岩熱蛋糕，如藝術品般賞心悅目，又兼具美味綿密的蛋糕，欣賞完再吃，是一大享受。

從小喜歡吃甜點是羅書婷的興趣，卻意外的開創人生另外1條路。羅書婷說，很喜歡看見客人享用甜點的喜悅與溫馨，尤其在臉書分享其口感和「視覺享受」，也給予她支持的力量，也證明逐漸實現她的夢想。

(中時 )