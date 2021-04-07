全球首發、備受汽車產業矚目的首屆「AMPA Online」線上展7日開展，450家參展商以汽機車零配件、照明、改裝、檢修工具與設備、車身美容與保養、電動車、智慧運輸系統、騎士人身部品，以及車用電子產品及零組件11項主題展區貫穿虛擬展會。

貿協指出，首日展在短短6小時內即湧入來自歐美日韓等先進市場及土耳其、埃及、越南與印尼等新興市場近千名專業買主、超過15,800瀏覽量，顯見全球車用市場需求大、對我國產品關注度激增。

AMPA國際專業汽配展實體展即將於4月14日在南港展覽1館登場，作為全球汽機車產業指標性展覽，AMPA每年吸引超過近3萬多名國內外專業人士觀展。去年突發的疫情挑戰，也為AMPA展帶來全新突破，以數位科技升級打造「AMPA Online」線上展，除4天實體展期外，另外加碼辦理展期效益長達30天的線上展。

貿協表示，為期一個月的AMPA線上展，提供傳統業者無遠弗屆的便利性和即時性，也打造超過1,000件線上展品資料庫，包含神達數位的行車紀錄器、正陽國際的整車零件及臺灣永光化學的車用塗料等。此外，平台不僅推出3D展品型錄、公司形象影音推介及個人化搜尋推薦等多項服務，配合實體展開展更將於14日至17日開放文字及視訊洽談等進階版互動功能。

包括四維精密、勳旺興業及悅動科技均於「AMPA Online」線上展首日首播產品發表會，深入介紹車用膠帶、修護零配件與工具、以及新銳電動力驅動方案與設計等，貿協指出，線上展全面涵蓋汽機車產業鏈的亮點、智慧產線、未來趨勢面，為全球買主開啟身臨其境的30日商務旅程。

(工商 )